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Bilecik'te Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısı Düzenlendi
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında bir yönetici toplantısı düzenledi. Toplantıda geçen yılki sağlık faaliyetleri değerlendirildi, sağlık politikaları ve projeler üzerinde duruldu.

Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl kentte sağlık alanında hayata geçirilen faaliyetler değerlendirildi.

Bu süreçte elde edilen başarılar ile karşılaşılan zorlukların da masaya yatırıldığı toplantıda, ayrıca bu sene için belirlenen sağlık politikaları, projeler ile hedefler üzerinde duruldu.

Toplantıya katılan yöneticiler, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda 2025'te hayata geçirilmesi planlanan projelerin il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasında sağlayacağı katkıları ele aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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