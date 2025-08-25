Bilecik'te KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bilecik'te 2025 yılı "KBRN" turuncu kod tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri tarafından ve AFAD ve 112 Acil Sağılık Hizmetleri iş birliğinde içerisinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde olay yeri güvenlik altına alınarak, risk durumu değerlendirildi. Mor kod verilerek, çalışma başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda, olayın kimyasal bir tehlike taşıdığı belirlenmesi üzerine turuncu kod verilerek bölgesel ve kurumsal alarm seviyesine geçildi.

AFAD KBRN ekibi, olay yerine intikal ederek, gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Maruz kalan kişiyi güvenli alana taşıyan ekip, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Personel, özel koruyucu ekipmanlar eşliğinde hastanenin KBRN Ünitesinde arındırma işlemlerine tabi tutularak, tedavisine başlatıldı.

Açıklamada, tatbikatta olası bir KBRN olayında uygulanacak acil durum senaryoların canlandırıldığı, bu tür uygulamaların hem olası risklere karşı hazırlık seviyesini artırmak hem de vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıdığı kaydedildi.