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Bilecik’te kan bağış kampanyası

Bilecik’te kan bağış kampanyası
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Bilecik’te gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası 48 kişi hayat kurtarmak için kan verdi.

Bilecik'te gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası 48 kişi hayat kurtarmak için kan verdi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Bir kan, üç can' sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ve kamu personelini yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kampanyada 54 kişi kan bağışında bulunmak için başvururken, yapılan kontrollerin ardından 48 kişiden kan alındı.

Emniyet ve jandarma personelinden örnek destek

Kan bağışı kampanyasına en büyük desteklerden biri ise; Gölpazarı İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral ve İlçe Jandarma Komutanı Bekir Sungur ve personelleri oldu. Emniyet ve jandarma teşkilatının personelleri, kampanyaya gönüllü olarak katılarak kan bağışında bulundu. Güvenlik güçlerinin bu anlamlı davranışı, kampanyaya katılan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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