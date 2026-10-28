Bilecik'te iç hastalıkları polikliniğinde Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu göreve başladı

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi atanan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu göreve başladı. Hastane yönetimi göreve başlayan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu'na yeni görev yerinde başarılar dileyerek, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı