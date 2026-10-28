Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te iç hastalıkları polikliniğinde Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te iç hastalıkları polikliniğinde Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu, İç Hastalıkları Polikliniğinde göreve başlayarak hasta kabulüne başladı. Hastane yönetimi yeni görevinde başarılar dileyerek eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının süreceğini belirtti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi atanan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu göreve başladı. Hastane yönetimi göreve başlayan Uzm. Dr. Seda Aşılıoğlu'na yeni görev yerinde başarılar dileyerek, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak