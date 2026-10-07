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Bilecik'te göğüs polikliniğinde Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabul etmeye başladı

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Bilecik'te göğüs polikliniğinde Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabul etmeye başladı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları sürerken, Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı. Eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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