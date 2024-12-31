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Bilecik'te Gebe Okulu 10 Yılını Geride Bıraktı

Bilecik'te Gebe Okulu 10 Yılını Geride Bıraktı
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Bozüyük Devlet Hastanesi'nde faaliyet gösteren Gebe Okulu, her yıl ortalama 100 anne adayına hamilelik süreci ile ilgili eğitim veriyor. 2024'te son mezunlarını verecek olan okul, birebir danışmanlık hizmetleriyle anne adaylarının doğum sürecine hazırlanmalarını sağlıyor.

Bilecik'te, Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, her sene ortalama 100 anne adayına hamilelik sürecine ilişkin eğitim sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 yıldır faaliyette olan okulun 2024'ün son mezunlarını verdiği belirtildi.

Hamilelere yönelik birebir danışmanlık hizmeti sunulan ve gebelik sürecine ilişkin bilimsel ve güncel bilgilerin öğretildiği kurumda, anne adaylarının doğumla ilgili doğru kararlar almalarının desteklenmesi, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konularında bilinç kazanmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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