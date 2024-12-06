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Bilecik'te Dünya AIDS Günü Etkinliği: 'İnsan Haklarının İzinde Yürü'

Bilecik'te Dünya AIDS Günü Etkinliği: 'İnsan Haklarının İzinde Yürü'
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Dünya AIDS Günü kapsamında kişilere HIV/AIDS hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Dr. Erim Berkin Eker ve hemşire Fatma Zeynep Özkarlı'nın sunumlarıyla, hastalığın finansal süreci, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri ele alındı. Öğrencilere kırmızı kurdele takarak farkındalık oluşturuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Dünya AIDS Günü kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda HIV/AIDS hakkında bilgilendirme yapıldı.

Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker ve İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı, "İnsan Haklarının İzinde Yürü" sloganı ile hastalığa dikkati çekmeye, kamuoyunun aydınlatılması ve duyarlılığının artırılmasına yönelik bilgiler verdi.

Seminerde, AIDS'in finansal süreci, bulaşma yolları, belirtiler, tedavi ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca seminerin sonunda öğrencilere kırmızı kurdele takılarak farkındalık oluşturuldu.

Bu etkinlikle, HIV/AIDS konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi ve gençlerin bilinçlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Sağlık
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