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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü doğada yetişen mantarların ölümcül riskine karşı uyardı

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, doğada yetişen mantarların güvenilirliğinin görünüşten anlaşılamayacağını, bu nedenle uzak durulması gerektiğini bildirdi. Yağışlarla artan mantarlar pişirilse de zehri gitmiyor; tüketim karaciğer ve böbrek yetmezliği ya da ölüme yol açabiliyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce, doğada yetişen mantarların güvenilirliğinin görünüşlerinden anlaşılamayacağı, bu sebeple bu mantarlardan uzak durulması gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlarla doğada yetişen mantar sayısında artış olduğu belirtildi.

Bu mantarların güvenilirliğinin biçimine, rengine, kokusuna veya yetiştiği yere bakılarak belirlenmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, zehirli mantarların tüketiminin karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabileceği kaydedildi.

Bu mantarların pişirilerek, kaynatılarak, kurutularak ya da sirkeli suda bekletilerek zehrinden arındırılamayacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca doğadaki mantarların böcekler veya diğer hayvanlar tarafından tüketilmesinin insanlar için de güvenli olduğu anlamına gelmediği aktarıldı.

Bu gibi risklerden korunmak için ambalajlı ve denetimli kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, mantar tüketiminden sonra bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıktığı takdirde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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