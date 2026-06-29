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Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı

Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği'ne atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı. Eksik poliklinikler için doktor atamalarının süreceği bildirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Aile Hekimliği Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Gülebe Karaduman Aykın hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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