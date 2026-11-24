Biga'da mobil kanser tarama aracı 4 Aralık'a kadar ücretsiz hizmet verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil kanser tarama aracı Biga Belediyesi önünde hizmete başladı. Araçta 4 Aralık Cuma gününe kadar mamografi ve kanser taramaları ücretsiz yapılacak.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.
Biga İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, erken teşhis çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Biga Belediyesi önünde konuşlandırılan araçta, mamografi ve kanser tarama hizmetleri sunuluyor.
4 Aralık Cuma gününe kadar hizmet verecek araçta yapılacak tüm tarama hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA