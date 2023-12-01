Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu

KARAMAN'da beyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen A.B.'nin (71) bağışlanan karaciğer ve 2 böbreği, 3 kişiye umut oldu.

Ermenek'te oturan A.B., salı günü rahatsızlanınca ambulansla Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen A.B., burada tedaviye alındı. A.B.'nin bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yönetimi, A.B.'nin ailesiyle organların bağışlanması konusunda görüşme yaptı. Ailenin onayı üzerine A.B.'nin karaciğeri ve 2 böbreği, ameliyatla alındı. Karaciğer nakledilmek üzere Antalya'ya, böbrekler ise Konya'ya gönderildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı, bağışlanan organların 3 kişiye umut olacağını belirterek, "Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ailelere kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için bu anlayışlı davranışları için tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.