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Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

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ABD'nin Kentucky eyaletindeki Baptist Health Richmond Hastanesi'nde 2021'de yaşanan ve sağlık sistemini sarsan olayda, aşırı doz nedeniyle yatan 36 yaşındaki Thomas Hoover'a beyin ölümü teşhisi konuldu. Ailesi organ bağışına onay verdi. Organ çıkarma ameliyatı sırasında Hoover aniden hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Nakil koordinasyon merkezi durumu bilmesine rağmen ameliyata devam edilmesini istedi. İşlem son anda iptal edildi.

Kentucky'deki Baptist Health Richmond Hastanesi'nde 2021 yılında yaşanan ve yeni ortaya çıkan görüntülerle belgelenen olay, ABD sağlık sistemini sarstı. Aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Thomas 'TJ' Hoover II'ye beyin ölümü teşhisi konuldu ve ailesi organ bağışına onay verdi.

Hastanede organ bağışçıları için düzenlenen "onur yürüyüşü" sırasında Hoover'ın gözlerini açıp etrafına bakması, ailesini endişelendirdi. Doktorlar bunun sadece refleks olduğunu söyleyerek aileyi ikna etti. Ancak ameliyathanede, cerrahlar organları almaya hazırlanırken Hoover hareket etmeye ve ağlamaya başladı.

Eski hastane çalışanı Nyckoletta Martin'in ifadesine göre, durumun bildirilmesine rağmen organ nakli koordinasyon merkezi KODA, ameliyata devam edilmesini istedi. Ameliyat son anda iptal edildi.

Olay sonrası birçok çalışan istifa etti. Hoover hayatta kaldı ancak hafıza, yürüme ve konuşma sorunları yaşıyor. Kız kardeşi Donna Rhorer, yasal vasi olarak kardeşinin bakımını üstlendi.

Hastane yönetimi ve KODA iddiaları reddederken, Kentucky Başsavcılığı ve ABD Sağlık Hizmetleri Kaynakları İdaresi olayı araştırıyor. Olay, organ bağışı süreçlerindeki kontrollerin yetersizliğine dikkat çekerken, sağlık sistemindeki denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri Beyin Ölümü Ameliyat Kentucky Hastane Sağlık Hukuk Dünya

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Yorumlar (2)

MEHMET TEKEL:

İslam'da beyin ölümü diye bir şey yoktur. Al sana canlı örnek. bu yüzden Organ bağışı beyin ölümü gerçekleşti denilerek yapılamaz.

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Hüseyin Bozkuş:

beyin ölümü kocaman bir yalan ölüden organ alınmaz ölü orga işe yaramaz resmen yaşayan canlı insandan organ çalmaktır bu organ bağışı

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