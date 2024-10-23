Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

Kentucky'deki Baptist Health Richmond Hastanesi'nde 2021 yılında yaşanan ve yeni ortaya çıkan görüntülerle belgelenen olay, ABD sağlık sistemini sarstı. Aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Thomas 'TJ' Hoover II'ye beyin ölümü teşhisi konuldu ve ailesi organ bağışına onay verdi.

Hastanede organ bağışçıları için düzenlenen "onur yürüyüşü" sırasında Hoover'ın gözlerini açıp etrafına bakması, ailesini endişelendirdi. Doktorlar bunun sadece refleks olduğunu söyleyerek aileyi ikna etti. Ancak ameliyathanede, cerrahlar organları almaya hazırlanırken Hoover hareket etmeye ve ağlamaya başladı.

Eski hastane çalışanı Nyckoletta Martin'in ifadesine göre, durumun bildirilmesine rağmen organ nakli koordinasyon merkezi KODA, ameliyata devam edilmesini istedi. Ameliyat son anda iptal edildi.

Olay sonrası birçok çalışan istifa etti. Hoover hayatta kaldı ancak hafıza, yürüme ve konuşma sorunları yaşıyor. Kız kardeşi Donna Rhorer, yasal vasi olarak kardeşinin bakımını üstlendi.

Hastane yönetimi ve KODA iddiaları reddederken, Kentucky Başsavcılığı ve ABD Sağlık Hizmetleri Kaynakları İdaresi olayı araştırıyor. Olay, organ bağışı süreçlerindeki kontrollerin yetersizliğine dikkat çekerken, sağlık sistemindeki denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.