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Beyin Ölümü Gerçekleşen 81 Yaşındaki Bekir Erzen'in Organları Üç Hastaya Nakledilecek

Beyin Ölümü Gerçekleşen 81 Yaşındaki Bekir Erzen'in Organları Üç Hastaya Nakledilecek
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Denizli'de beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Bekir Erzen'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ bağışına onay vermesiyle, Erzen'in karaciğeri ve böbrekleri alınarak 3 hastaya nakledilecek.

Denizli'de beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 81 yaşındaki Bekir Erzen'in organları, 3 kişiye nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşamını sürdüren Erzen, 6 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirerek sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erzen'in 7 gün sonra beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastanın ailesiyle görüştü ve aile organları bağışlama kararı verdi.

Bekir Erzen'in karaciğeri ve 2 böbreği operasyonla alınarak İzmir'e gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini kaydetti.

Özellikle kadavradan nakillerin arttığına dikkat çeken Öztürk, "Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık
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