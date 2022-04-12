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Beyin cerrahisi 'Parkinson'a tedavi imkanı sunuyor

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Sağlık
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Beyin cerrahisi 'Parkinson'a tedavi imkanı sunuyorSAMSUN Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroşirürji Uzmanı Opr. Dr.

SAMSUN (İHA) - Beyin cerrahisi ' Parkinson'a tedavi imkanı sunuyor

SAMSUN Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroşirürji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, son yıllarda beyin cerrahisindeki ilerleme sonucu uygulanır hale gelen derin beyin stimülasyonu işlemi sayesinde parkinson hastalığındaki şikayetlerin geriletilebildiğini belirtti.

Parkinson hastalığının nöroloji servislerince tanı ve takibinin yapıldığı ve medikal tedavisinin düzenlendiğini söyleyen Opr. Dr. Karkucak, hastalığın ilerlemesi veya ilaçların yeterli gelmemesi durumlarında uygun hastalarda beyin cerrahisine başvurulabildiğini ifade etti.

Son yıllarda aktif olarak kullanılan cerrahi tedaviden bahseden Karkucak, "Beyin cerrahisinin son yıllarda parkinson hastalığında devreye girmesi sonucu, özellikle derin beyin stimülasyonu işlemi hareket bozukluğu merkezlerinde ve nöromodulasyon merkezlerinde planlanıp uygun hastada, uygun cerrahi tedavi protokolleriyle uygulanmaktadır ve artık hareket bozukluğu, titreme, yavaş yürüme, yürüyememe gibi şikayetler çok ciddi derecede gerilemektedir. Parkinson kader değil tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.

Parkinson hastalığındaki risk gruplarından da söz eden Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroşirürji Uzmanı Ahmet Karkucak, "Parkinson genellikle 60 yaş üstünde beklenen bir hastalıktır. Ancak son zamanlarda genç hasta grupları da çok aktif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak yüzde 90-95'i, 60-65 yaş üstü hastalarımızda görülen bir hastalıktır. Hareket bozukluğuyla kendini belli eder. Hareketlerdeki tutukluluk medikal tedavi ve ilaçlarla belli ölçüye kadar kontrol altına alınıp rahatlatılabilir. Belli bir süreden sonra ilaçların etkisinin olmadığı ya da hastalığın ilerlediği, hastaya göre de karar verilip nöromodulasyon merkezinde planlaması yapılıp, hareket bozukluğu merkezinde planlaması yapılıp cerrahi tedavi kararı verilir" diye konuştu.

Beyin cerrahisi 'Parkinson'a tedavi imkanı sunuyor

Beyin cerrahisi 'Parkinson'a tedavi imkanı sunuyor

Beyin cerrahisi 'Parkinson'a tedavi imkanı sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Sağlık

Beyin Cerrahisi, Parkinson, Samsun, Sağlık, Haberler

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