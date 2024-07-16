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BEÜ Hastanesi: Hastaların her tedavide serum talep etmesi doğru değil

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, hastaların her tedavide serum talep etmesinin doğru olmadığını, serum fazlasının organlarda bozukluğuna sebebiyet verebileceğini söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, hastaların her tedavide serum talep etmesinin doğru olmadığını, serum fazlasının organlarda bozukluğuna sebebiyet verebileceğini söyledi.

Koca, AA muhabirine, insanların acil servise geldiklerinde şikayetlerini söylemeden, muayene olmadan serum talebinde bulunduğunu belirterek, "Serum talep edilecek bir şey değildir, doktor gereklilik gördüğünde gerekli muayeneleriyle karar verdiğinde zaten bu tedaviyi hastaya uygulayacaktır." dedi.

Halsizlik, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda daha hızlı iyileşme düşüncesiyle serum talebinde bulunulduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Serum girişimsel bir işlemdir. Girişimsel bir işlemin de kendi içerisinde komplikasyonlara, o bölgede oluşacak bir enfeksiyona sebebiyet verebilir. Serum giderken kullanılacak ilaçlar kontrolsüz kullanıldığında alerjilere sebebiyet verebilir. Bu nedenle güvenli ve hastane şartlarında yapılması gerekmektedir. Acil servislerin yoğunluğu nedeniyle 'serum takamayız, gerek yok.' dediğimizde bize, 'Siz serumu reçete ettirin, hemşire tanıdığımız var, evde taktırırız.' şeklinde taleplerde bulunulmaktadır. Asla ve asla girişimsel işlemlerin evde yapılmasını önermiyoruz."

Koca, gerekli durumda serumla verilecek ilaç uygulanacaksa hastane şartlarında bunu yaptıklarını aktararak, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen serumla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin yer aldığını, insanların bunun "doping" etkisi yapacağını düşündüğünü, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kaydetti.

"Serum her tedavide gerekli değil"

Serum konusunun acil servis yoğunluğunu etkilediğine işaret ederek, "Hastalarımız ısrarlı bir şekilde serum tedavisi istemektedir. Antibiyotik tedavisi için de bu geçerli. Her hastalığa antibiyotik kullanma, serum taktırma ya da her hastalıkta tetkik isteme gibi istemler acil servis yoğunluğunu artırmaktadır. Hekimin öngöreceği tedaviler ve tetkikler yapılırsa hasta açısından kesinlikle daha faydalıdır çünkü sağlık istenilecek bir şey değil, alınacak bir hizmettir." diye konuştu.

Serumun fazla alınmasının istenmeyen durumlara neden olabileceğine dikkati çeken Koca, "Serum fazlası, kalp yetmezliği olan çocuklarda veya hastalarda yüklenmeye sebebiyet verebilir. Vücudumuz bunu idrar yoluyla atamazsa vücudun farklı organlarında biriktirip o organlarda bozukluğa sebebiyet verecektir. Bu hastalarda damar yolundan gereksiz yapılacak, doktor kontrolü olmayan tedaviler her zaman normal çalışan fonksiyonlu organlarımızda bozukluğa sebebiyet verecektir. Serum her tedavide gerekli değildir. Gereklilik halinde hastanın doktoru tarafından vücuda uygun oranda, sürede, miktarda verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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