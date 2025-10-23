Haberler

Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler Etkinliği Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Derya Dikmen, öğrencilere alanın geçmişi ve güncel trendleri hakkında bilgiler verdi. Nutrijenomik, mikrobiyota ve yapay zeka konularına değinen Dikmen, öğrencilere yabancı dilin önemini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından "Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler" konulu etkinlik düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen, etkinlikte Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine bu alandaki geçmişten günümüze olan değişimleri ve güncel trendleri aktardı.

Konuşmasında özellikle nutrigenomik, mikrobiyota, fonksiyonel besinlerin yanı sıra artık yapay zekanın da ön plana çıktığından bahseden Dikmen, öğrencilere yapay zekayı öğrenmek ve doğru kullanmak kadar yabancı dil konusunda da kendilerini geliştirmelerinin önemli bir ihtiyaç olduğundan söz etti.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Sağlık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
