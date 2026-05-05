'Benlerdeki sessiz değişim cilt kanserinin ilk sinyali olabilir'

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, ciltteki benlerde zamanla ortaya çıkan değişimlerin cilt kanserinin erken belirtileri arasında yer alabileceğini belirterek, düzenli cilt kontrollerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Dr. Güneş, özellikle 'ABCDE kuralı' ile benlerin takip edilmesinin erken tanı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Cilt kanserinin en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, erken dönemde fark edilen lezyonların büyük oranda tedavi edilebildiğini ifade etti. Güneş, "Ciltte yeni oluşan ya da mevcut benlerde meydana gelen şekil, renk ve boyut değişiklikleri mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu tür değişiklikler, cilt kanserinin ilk sinyalleri olabilir" dedi.

'ABCDE KURALI HAYAT KURTARABİLİR'

Benlerin değerlendirilmesinde kullanılan ABCDE kuralının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Güneş, "Benleri takip ederken bazı basit noktalara dikkat etmek çok önemli. Örneğin benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa, kenarları düzensiz ve girintili çıkıntılıysa, renginde değişiklik varsa ya da birden fazla renk içeriyorsa dikkat etmek gerekir. Çapı yaklaşık 6 milimetreden büyük olan benler de riskli olabilir. Ayrıca zaman içinde büyüme, kabarma, kaşıntı ya da kanama gibi değişiklikler gösteriyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu bulgulardan biri ya da birkaçı varsa, gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyoruz. ABCDE dediğimiz kuralda da aslında bunları kısaca anlatıyoruz; A asimetri (Asymmetry), B kenar düzensizliği (Border), C renk değişimi (Color), D çap (Diameter), E ise zaman içindeki değişimi (Evolution) ifade ediyor" dedi.

'GEÇMEYEN YARALAR VE HIZLA BÜYÜYEN LEZYONLARA DİKKAT'

Sadece benlerdeki değişimlerin değil, ciltte uzun süre iyileşmeyen yaraların da önemli bir uyarı olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Özellikle kabuklanma, kanama, büyüme eğilimi gösteren ya da haftalarca iyileşmeyen yaralar cilt kanseri açısından değerlendirilmelidir. Hastalar bu tür belirtileri basit bir cilt sorunu olarak görmemeli" diye konuştu.

'GÜNEŞTEN KORUNMA EN ETKİLİ ÖNLEM'

Cilt kanseri riskini artıran en önemli çevresel faktörün güneş ışınları olduğunu hatırlatan Dr. Güneş, "Özellikle yaz aylarında 10.00–16.00 saatleri arasında doğrudan güneş maruziyetinden kaçınılmalı, geniş spektrumlu güneş koruyucu ürünler düzenli olarak kullanılmalıdır. Açık tenli bireyler, çok sayıda beni olanlar ve ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunan kişiler daha dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Düzenli dermatolojik muayenenin önemine dikkat çeken Dr. Güneş, "Yılda en az bir kez cilt kontrolü yaptırmak, olası risklerin erken dönemde tespit edilmesini sağlar. Erken tanı sayesinde cilt kanserinde tedavi başarısı oldukça yüksektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı