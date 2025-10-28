Haberler

Belçika'da Ameliyat Olamayan Kadın, Türkiye'de Kanser Tedavisiyle Sağlığına Kavuştu

Belçika'da Ameliyat Olamayan Kadın, Türkiye'de Kanser Tedavisiyle Sağlığına Kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

53 yaşındaki Elif Baytürk, Belçika'da 'yüksek riskli' olarak değerlendirildiği için ameliyat edilemedi. Türkiye'de başarılı bir operasyon geçiren Baytürk, kanser ve göbek fıtığından kurtularak sağlığına kavuştu.

BELÇİKA'da yaşayan 53 yaşındaki Elif Baytürk, endometrium (rahim) kanseri tanısı aldı ancak obezite ve göbek fıtığı riskleri nedeniyle orada ameliyat edilemedi. Türkiye'ye gelen Baytürk, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İsa Aykut Özdemir tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Prof. Özdemir, bu kanser türünde asıl tedavinin cerrahi olduğunu belirtirken, hasta Elif Baytürk de tedavisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belçika'da yaşayan 53 yaşındaki Elif Baytürk, endometrium (rahim) kanseri tanısı aldı. Doktorlar, Baytürk'ün obezite ve göbek fıtığı sorunları nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğunu belirterek cerrahi müdahaleyi gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Tedavi için Türkiye'ye gelen Baytürk, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, yurt dışında 'yüksek riskli' olarak görülen hastayı ameliyat etme kararı aldı. Başarılı geçen operasyonla Baytürk, hem kanserli dokudan hem de hayatını zorlaştıran fıtığından kurtularak sağlığına kavuştu. Prof. Özdemir, "Endometrium kanserinde asıl tedavi cerrahidir" dedi. Elif Baytürk ise Türkiye'de aldığı tedavi süreci için, "Çok şükür yeniden sağlığıma kavuştum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

'ENDOMETRİUM KANSERİNDE ASIL TEDAVİ CERRAHİDİR'

Hastanın durumunu değerlendirdiklerinde erken evrede bir endometrium kanseri tespit ettiklerini belirten Prof. Özdemir "Endometrium kanserinde asıl tedavi cerrahidir. Hastamızdaha önce karın yolundan ameliyat denemesi yapılmış ancak başarısız olmuştu. Biz ise vajinal yolla yumurtalıkların alınması ve lenf bezlerinden örnekleme işlemlerini gerçekleştirdik. Ayrıca oluşan büyük göbek fıtığını da onardık. Ameliyat başarılı geçti, hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

'SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK'

Prof. Özdemir, patoloji sonuçlarına göre hastanın ilerleyen dönemde radyoterapi veya kemoterapiye ihtiyacı olup olmayacağının değerlendirileceğini belirtti. Hastanın ise düzenli takiplerle sağlıklı bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

'TÜRKİYE'YE GELDİM, ŞİFA BULDUM'

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Elif Baytürk ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Belçika'da ameliyat edemediler, kemoterapi önerdiler ama kabul etmedim. Türkiye'ye gelip tedavi olmaya karar verdim. İsa hocamız, Yaşar hocamız ve tüm sağlık ekibinden Allah razı olsun. Çok memnunum, çok iyiyim. Hem rahim kanserim hem de göbek fıtığım aynı ameliyatta çözüldü. Çok ağrılarım vardı, şimdi çok şükür sağlığıma kavuştum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.