Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek

Özel hastanelerde ücretsiz olması gerektiği belirtilen otoparkların ücretli işletilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Şikayetlerde saatlik 300-400 TL'ye varan bedellerin istendiği, kısa süreli parklarda dahi yüksek ücret talep edildiği ve bazı durumlarda "vale" adı altında ödeme alındığı öne sürülüyor.

YÖNETMELİK TARTIŞMASI

Tüketici örgütleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliği kapsamında hastanelerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu vurgularken, yönetmelikte hastaneler dahil birçok toplu kullanım alanında otopark ihtiyacının bina bünyesinde, parselinde veya mümkün değilse komşu parselde karşılanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

FİŞ VERİLMİYOR, ISRAR EDİNCE DE...

Vatandaşlar, bazı hastanelerde fiş verilmediğini, ısrar edilince "vale hizmeti" ibaresiyle belge düzenlendiğini belirtiyor. Şikâyetlerde acil servise gelenlerden ve hastanede yatışı bulunan hasta yakınlarından da otopark ve vale ücreti alındığına dair ifadeler yer alıyor.

ÖZEL HASTANELERİN SAVUNMASI

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) ise ücretsiz alanların talebi karşılamadığını, yoğun saatlerde yer bulunamadığını ve bu nedenle dışarıdan alan kiralanıp işletmecilere verildiğini savunduğu; yatan hastalar için ücretsiz kart uygulaması olduğunu belirttiği aktarıldı.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ: İADE YOLU AÇIK

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da hastanelerin belirli sayıda otopark alanı bulundurmasının zorunlu olduğunu, bu alanların üçüncü kişilere kiralanarak ücretli hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu savundu. Ağaoğlu, otopark/vale için ödeme yapanların fiş ve sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini, ücret iadesinin mümkün olabileceğini ifade etti.