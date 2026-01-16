Haberler

Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek

Güncelleme:
Özel hastanelerde bedava olması gereken otoparklar için yüzlerce lira ücret alınması tepkilere yol açarken, tüketici örgütleri fişiyle başvuran hastaların ve hasta yakınlarının Tüketici Hakem Heyeti'nden ücret iadesi alabileceğini belirtiyor.

  • Özel hastanelerde otoparkların ücretli işletilmesi, saatlik 300-400 TL'ye varan bedellerle hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor.
  • Tüketici Konfederasyonu Başkanı, otopark/vale için ödeme yapanların fiş ve sağlık hizmeti belgeleriyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak ücret iadesi alabileceğini belirtiyor.
  • Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, ücretsiz alanların talebi karşılamadığını ve dışarıdan alan kiralanarak işletildiğini savunuyor.

Özel hastanelerde ücretsiz olması gerektiği belirtilen otoparkların ücretli işletilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Şikayetlerde saatlik 300-400 TL'ye varan bedellerin istendiği, kısa süreli parklarda dahi yüksek ücret talep edildiği ve bazı durumlarda "vale" adı altında ödeme alındığı öne sürülüyor.

YÖNETMELİK TARTIŞMASI

Tüketici örgütleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliği kapsamında hastanelerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu vurgularken, yönetmelikte hastaneler dahil birçok toplu kullanım alanında otopark ihtiyacının bina bünyesinde, parselinde veya mümkün değilse komşu parselde karşılanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

FİŞ VERİLMİYOR, ISRAR EDİNCE DE...

Vatandaşlar, bazı hastanelerde fiş verilmediğini, ısrar edilince "vale hizmeti" ibaresiyle belge düzenlendiğini belirtiyor. Şikâyetlerde acil servise gelenlerden ve hastanede yatışı bulunan hasta yakınlarından da otopark ve vale ücreti alındığına dair ifadeler yer alıyor.

ÖZEL HASTANELERİN SAVUNMASI

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) ise ücretsiz alanların talebi karşılamadığını, yoğun saatlerde yer bulunamadığını ve bu nedenle dışarıdan alan kiralanıp işletmecilere verildiğini savunduğu; yatan hastalar için ücretsiz kart uygulaması olduğunu belirttiği aktarıldı.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ: İADE YOLU AÇIK

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da hastanelerin belirli sayıda otopark alanı bulundurmasının zorunlu olduğunu, bu alanların üçüncü kişilere kiralanarak ücretli hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu savundu. Ağaoğlu, otopark/vale için ödeme yapanların fiş ve sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini, ücret iadesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

ahlaksızlık haksız kazanç diz boyu, birbirini düzmeye çalışan halktan kimseye fayda gelmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

