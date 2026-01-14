Haberler

Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu Raporunu TBMM Başkanı'na Sundu

İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

İSTANBUL'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Komisyon Başkanı Şan, görüşmede hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Numan Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmada, yoğun bir çalışmanın ardından kapsamlı bir raporun hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
