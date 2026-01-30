Haberler

Uzmanından ailelere bebek maması uyarısı

Uzmanından ailelere bebek maması uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzman Dr. Filiz Özdemir, bebek mamalarının güvenli olması ve doğru saklama koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Fransa'da yaşanan ölüm vakalarının ardından, bebek mamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, bebek mamalarında ürün güvenliğinin ve doğru saklama koşullarının önemine dikkat çekerek, "Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin; uygun şekilde saklayın. Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Filiz Özdemir, Fransa'da iki bebeğin ölümünün ardından küresel pazarda satılan bir bebek maması markasının zararlı toksin bulaşması şüphesiyle bazı ülkelerde toplatıldığını hatırlatarak, yaşanan gelişmenin bebek mamalarında ürün güvenliği ve doğru saklama koşullarını yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Dr. Filiz Özdemir, söz konusu vakalarda öne çıkan cereulide toksininin, Bacillus cereus adlı bakterinin ürettiği bir toksin olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki kritik nokta toksinin ısıya dayanıklı olmasıdır. Yani mama sonradan ısıtılmış olsa bile etkisini sürdürebilir" diye konuştu.

'BELİRTİLER HIZLI İLERLEYEBİLİR'

Bebeklerin daha hassas bir grupta yer aldığını vurgulayan Özdemir, "Belirtilerin aniden başlayabilir. Bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal ve halsizlik gibi şikayetlerle görülebilir. Nadir durumlarda ise durum ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebilir. Bebeklerde belirtiler hızlı seyredebileceği için gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir. Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin; uygun şekilde saklayın. Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası