Bebek mamalarında toksin şüphesi! Dev marka toplatma kararı aldı

Nestle, bazı parti numaralarına sahip SMA marka bebek maması ve devam sütleri için geri çağırma kararı aldı. Şirket, söz konusu ürünlerin olası bir toksin riski taşıyabileceğini belirterek tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları çağrısında bulundu.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Nestle tarafından yapılan açıklamada, bazı ürünlerde mide bulantısı, kusma ve karın kramplarına yol açabilen bir toksinin bulunma ihtimalinin tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, önleyici bir adım olarak geri çağırma süreci başlatıldı.

PARTİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Geri çağırma kapsamında olan ürünlerin parti numaraları, Nestle ile birlikte İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamalarda, ürünlerde "cereulide" adlı toksinin bulunabileceği uyarısı yapıldı.

FSA'dan yapılan değerlendirmede, söz konusu toksinin yüksek ısıya karşı dirençli olduğu vurgulanarak, "Cereulide, pişirme, kaynar su kullanımı ya da mama hazırlanması sırasında etkisiz hale gelmesi pek mümkün olmayan bir toksindir. Tüketilmesi halinde belirtiler kısa sürede ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL DESTEK HATTI PAYLAŞILDI

Nestle ise şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediğini açıkladı. Şirket, İngiltere ve İrlanda'daki tüketiciler için iade ve geri ödeme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla özel destek hatları oluşturulduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasında geri çağırma kararının tamamen önleyici nitelikte olduğu vurgulanarak, "Ürün kalite ve güvenlik standartlarımız doğrultusunda, aşırı ihtiyat gereği bu gönüllü geri çağırma sürecini başlattık" denildi.