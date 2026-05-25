Uzmanı uyardı: "Bayram sabahı kavurma tüketimi kalbi riske atabilir"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, bayramda dengeli beslenen bireylerin aniden yağlı ve tuzlu ete yönelmesinin tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve kalp krizi riskini artırdığını belirtti. Özellikle kalp hastalarına porsiyon kontrolü, su tüketimi ve yürüyüş önerildi.

Kurban bayramında artan kırmızı et tüketiminin özellikle kalp hastaları açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, bayramın ilk günlerinde ölçüsüz ve ani et tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bayram döneminde beslenme alışkanlıklarının aniden değişmesinin kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Uzm. Dr. Amasyalı, "Uzun süre dengeli beslenen bireylerin bir anda yoğun şekilde yağlı ve tuzlu et tüketimine yönelmesi tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve kalp krizi riskini artırabilmektedir. Özellikle sabah saatlerinde aç karna tüketilen kavurma kalp damar sistemi üzerinde ek yük oluşturabilmektedir" diye konuştu.

"Kalp hastaları porsiyon kontrolüne dikkat etmeli"

Kalp hastaları ile hipertansiyon ve kolesterol problemi bulunan bireylerin bayram sofralarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Amasyalı, "Yağlı etler yerine daha az yağlı bölümler tercih edilmeli, kızartma yerine haşlama veya ızgara yöntemleri kullanılmalıdır. Porsiyon kontrolü bu süreçte oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"Su tüketimi ve yürüyüş önemli"

Bayram boyunca yeterli sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Amasyalı, "Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmesi ve hafif tempolu yürüyüş yapılması dolaşım sistemi açısından fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Göğüs ağrısı ve çarpıntı ciddiye alınmalı"

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani halsizlik ve çarpıntı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Amasyalı, özellikle risk grubundaki bireylerin ilaç düzenini aksatmaması gerektiğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
