Sağlık Bakanı Memişoğlu: 381 bin 559 sağlık çalışanı bayram boyunca görev başında olacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 381 bin 559 sağlık çalışanı bayram boyunca görev başında olacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı süresince 381 bin 559 sağlık çalışanının sahada görev yapacağını açıkladı. Bakan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. 1129 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 335 bin 240 personelimiz, 866 Evde Sağlık Ekibimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 4 bin 14 ekibimiz ve 46 bin 319 çalışanımız ile toplam 381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
