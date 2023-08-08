Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleriyle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi, ağız ve diş sağlığı poliklinikleriyle son 4 yılda yaklaşık 60 bin kişiye ücretsiz hizmet verdi. Başkan Serdar Sandal, ilçe sakinlerinin sağlığı ve mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

Sağlık alanındaki çalışmalarıyla fark yaratan ve her yıl binlerce kişiye ücretsiz hizmet veren Bayraklı Belediyesi, ağız ve diş sağlığı poliklinikleriyle vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 6 ağız ve diş sağlığı ünitesi bulunan belediyenin diş kliniklerinden son 4 yılda yaklaşık 60 bin kişi faydalandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçe sakinlerimizin sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz. Onların mutluluğu her şeye değer" dedi.

ÜCRETSİZ MUAYENE VE TEDAVİ

Özel hastaneleri aratmayan kalitesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı diş kliniklerinden son 4 yılda yaklaşık 60 bin vatandaş ücretsiz hizmet aldı. Sunulan hizmetler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda; 36 bin 672 diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 11 bin 928 dolgu, 4 bin 527 diş temizliği, 6 bin 973 diş çekimi yapıldı.

TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'de ücretsiz sağlık hizmetlerimizle örnek ilçelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Toplum sağlığına önem ve öncelik veriyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında yurttaşlarımızın memnuniyeti de bizi mutlu ediyor. Sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan tüm ilçe sakinlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.