Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Üniversitesinde organ bağışı farkındalık sempozyumu bugün başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Üniversitesinde organ bağışı farkındalık sempozyumu bugün başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bugün Bayburt Üniversitesinde organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenleyecek. Organ bağışı, beyin ölümü ve naklin dini boyutunun ele alınacağı programla toplumda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bugün Bayburt Üniversitesinde organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlenecek.

Gökhan Budak konferans salonunda saat 13.30'da başlayacak programda, organ bağışı ve beyin ölümü konusu ele alınacak. Oturumda, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can sunum yapacak.

Programın devamında İl Müftüsü Basri Bektaş, dini açıdan organ nakli ve bağışının değerlendirilmesi başlıklı konuşmasıyla katılımcılara bilgi verecek. Sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından sona erecek.

Sempozyumda organ bağışı, beyin ölümü ve organ naklinin tıbbi ve dini boyutlarının ele alınmasıyla toplumda organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
Rubio'dan, Pakistan ile Afganistan arasındaki terör sorununa dair rol üstlenebilecekleri mesajı

ABD'den iki ülke arasındaki çatışmalara müdahil olma sinyali

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok