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Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası: Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası: Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi
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Bayburt'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılıkla mücadele çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşlara tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verildi; karbonmonoksit ölçümü ve nikotin bağımlılığı testleri yapıldı. Sigarayı bırakmak isteyenler sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilirken, sağlıklı yaşam broşürleri dağıtıldı.

Bayburt'ta 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşlara tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bağımlılığın zararları ve korunma yolları anlatılırken, karbonmonoksit (CO) ölçümleri ile nikotin bağımlılığı testleri gerçekleştirildi.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara, kentte hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinden yararlanabilecekleri konusunda bilgi verildi ve başvurular için yönlendirme yapıldı.

Stantta ayrıca sağlıklı ve bağımsız yaşam konusunda farkındalık oluşturacak broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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