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Bayburt'ta vatandaşlara hareket yaşı testi yapıldı

Bayburt'ta vatandaşlara hareket yaşı testi yapıldı
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla stant etkinliği düzenledi. Etkinlikte denge testi, kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi yapıldı, sonuçları düşük çıkanlar Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.

Bayburt'ta sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla vatandaşlara yönelik stant etkinliği düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Camii önünde açılan stantta, vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulandı.

Test sonuçları düşük çıkan vatandaşlar, fizyoterapist desteği almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi. Etkinlikte ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ve merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Çalışmanın, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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