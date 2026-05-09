Bayburt'ta öğrencilere el hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimi

Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi personelleri, Şehit Recep Eşiyok İlköğretim Okulunda öğrencilere el yıkama alışkanlığı, el hijyeni, diyabet ve obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Eğlenceli aktivitelerle desteklenen etkinlikte 'Temiz El Hayat Kurtarır' sloganı vurgulanarak farkındalık oluşturuldu.

Dünya El Hijyeni Günü kapsamında öğrencilere el yıkama, el hijyeni, diyabet ve obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Bayburt Devlet Hastanesi personelleri tarafından Şehit Recep Eşiyok İlköğretim Okulunda düzenlenen eğitimde, 'Temiz El Hayat Kurtarır' sloganıyla el hijyenine dikkat çekildi.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Elif Tuba Yazıcı, öğrencilere el yıkama alışkanlığının hastalıklardan korunmadaki önemini slayt eşliğinde anlattı. Eğitimde, günlük yaşamda doğru el yıkama yöntemleri ve hijyen kurallarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Diyabet Hemşiresi Zübeyde Kahveci ise diyabet ve obeziteyle mücadelede dengeli ve düzenli beslenmenin önemine değindi. Öğrencilere sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve diyabetten korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte düzenlenen eğlenceli aktivitelerle öğrencilerde el hijyeni ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
