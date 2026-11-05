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Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı 20 gün boyunca ilçe ve köylere destek veriyor

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Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı 20 gün boyunca ilçe ve köylere destek veriyor
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlara yerinde rehberlik ve danışmanlık sunuyor. Araç, Gökçedere beldesinde de gün boyu bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verdi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşarak sosyal hizmet desteğini doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor.

Uzman personelin eşlik ettiği ziyaretlerde sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılıyor, vatandaşlara yerinde rehberlik, başvuru ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. İhtiyaç ve taleplerini görevli personele ileten vatandaşlara, yararlanabilecekleri hizmetler ve başvuru süreçleri hakkında destek veriliyor.

Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Gökçedere beldesinde de vatandaşlarla bir araya gelerek gün boyunca danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verdi. Uygulamayla sosyal hizmetlerin ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlara da ulaştırılması sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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