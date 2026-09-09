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Bayburt’ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtıldı

Bayburt’ta anne adaylarına gebe okulu ve mobil uygulama tanıtıldı
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Bayburt Devlet Hastanesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik çalışma yapıldı.

Bayburt Devlet Hastanesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik çalışma yapıldı. Kadın Doğum Polikliniği ve Çocuk Polikliniği önündeki etkinlikte, 'Gebe Okulu' ile 'Annelik Yolculuğunda' mobil uygulaması tanıtıldı.

Çalışmada anne adaylarına gebe okulunun sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Annelik Yolculuğunda mobil uygulamasının kullanımına ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Gebe okulu kapsamında anne ve anne adaylarına gebelik dönemi, doğuma hazırlık ve annelik sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Gebe okulu tarafından anne adaylarının gebelik dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirebilmeleri için sunulan hizmetlerden yararlanmaları önerildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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