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Bayburt’ta anne adaylarına ‘Gebe Okulu’ eğitimi verildi

Bayburt’ta anne adaylarına ‘Gebe Okulu’ eğitimi verildi
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Bayburt’ta anne adayları ile gebelik ve doğum sürecinde kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik ’Gebe Okulu’ eğitimi düzenlendi.

Bayburt'ta anne adayları ile gebelik ve doğum sürecinde kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik 'Gebe Okulu' eğitimi düzenlendi. Eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin süreçler, normal doğum, ağrı yönetimi, tehlike işaretleri ve yenidoğan bakımı gibi konular ele alındı.

Eğitimde, anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli hazırlanmaları amaçlandı. Program kapsamında gebeliğin fizyolojik ve psikolojik değişimleri, doğumun evreleri, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri ile eş ve yakınların desteğinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanabilecek sorunlar ile erken tanının önemi ele alınırken, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar da aktarıldı. Normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ile doğum sonrasında görülebilecek tehlike belirtileri hakkında da katılımcılara bilgiler sunuldu.

Gebe okulu eğitimlerinde anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin bilgilerini güncellemeleri, bilinçli doğuma hazırlanmaları ve annelik sürecindeki yeni rollerine uyum sağlamaları destekleniyor. Eğitimlerde ayrıca doğum sonrasında yenidoğan bakımı ve sağlıklı yaşam konularına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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