Bayburt'ta 'Menopoz Okulu' ile 120 Kadına Eğitim Verildi

Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yürütülen 'Menopoz Okulu' kapsamında 120 kadına menopoz dönemine ilişkin eğitim verildi.

Mutlu köyü Kur'an Kursu ile Esentepe Şehit İhsan Çelik Kur'an Kursu'nda düzenlenen eğitimlerde, kadınların menopoz sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirebilmeleri için çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eğitimde, menopoz döneminde görülebilecek fiziksel ve ruhsal değişiklikler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kilo kontrolü, kemik sağlığının korunması ve uygun egzersiz yöntemleri ele alındı.

Sağlık personeli tarafından verilen eğitimlerde, menopozun doğal bir yaşam dönemi olduğu vurgulanırken, bu süreçte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının erken fark edilmesi ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Eğitimle kadınların menopoz döneminde karşılaşabilecekleri değişikliklere karşı bilinçlenmeleri, bilgi sahibi olmaları sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı