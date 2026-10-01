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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü aile hekimlerine anne sağlığı eğitimi verdi

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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü aile hekimlerine anne sağlığı eğitimi verdi
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı' eğitimi düzenledi. Dr. Emrah Kopan'ın verdiği eğitimde güncel tanı ve tedavi uygulamalarıyla birinci basamakta kadın ve anne sağlığı konuları ele alındı.

Bayburt'ta aile hekimlerine yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı' konulu eğitim düzenlendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kopan tarafından verilen eğitimde, aile hekimlerine gebelik, kadın ve anne sağlığı alanındaki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca tanı ve tedavi süreçlerinde güncel uygulamalar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın ve anne sağlığına ilişkin konular ele alındı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın, sağlık personelinin mesleki gelişimine katkı sağlanması ve klinik süreçlerle birinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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