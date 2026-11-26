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Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH), Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, antibiyotiklerin doğru kullanımı, gereksiz ilaç tüketiminin yol açabileceği sorunlar ve enfeksiyonlardan korunma yolları anlatıldı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde, antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığına dikkat çekildi. İlaçların doktor önerisi ve reçetesi olmadan kullanılmaması, önceki hastalıklardan kalan antibiyotiklerin yeniden alınmaması ve başkasına reçete edilen ilaçların kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Antibiyotiklerin doktor tarafından belirlenen doz ve süreye uygun kullanılması belirtilirken, hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin önerdiği süreden önce sonlandırmaması gerektiği hatırlatıldı. Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının bakterilerin zamanla ilaçlara karşı direnç kazanmasına yol açabildiği, bunun da enfeksiyonların tedavisini zorlaştırdığı kaydedildi.

Eğitimde ayrıca enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeni ve doğru korunma uygulamalarının önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı