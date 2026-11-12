Bayburt Devlet Hastanesinde hastanın böbrek taşları kapalı cerrahiyle kırıldı

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Bayburt Devlet Hastanesinde 27 yaşındaki hastanın böbrek taşları, tek seansta uygulanan kapalı cerrahi operasyonla kırıldı.

Sağ yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 2,5 santimetre ve 7 milimetre boyutlarında iki taş tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Niyazi Perolli tarafından Sağ RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle yapılan operasyonda böbrekteki taşlar kırılarak temizlendi.

Operasyonu başarıyla tamamlanan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı