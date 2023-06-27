Bayburt Devlet Hastanesi çocuk servisi duvarları çizgi film karakterleriyle donatıldı

Bayburt Devlet Hastanesi çocuk servisi duvarları, çizgi film karakterleri ile donatıldı

BAYBURT Bayburt Devlet Hastanesi çocuk servisi duvarları, çocukların sevdiği çizgi film karakterleriyle, hayvan figürleriyle donatıldı, odalara da ilgilerini çekebilecekleri hayvanların ve karakterlerin isimleri verildi.

Maşa ile Koca Ayı, Örümcek adam, Batman, Tom ve Jerry, Ayı Winnie, Ormanlar Kralı Aslan, Pepee, gibi sevilen çizgi filmlerin karakteriyle kaplanan duvarların yanı sıra yatarak tedavi gören çocukların odalarına da şirinler, yunuslar, aslanlar, sincaplar, astronotlar gibi isimler verilerek çocukların sıcak bir ev ortamında tedavi görmeleri, hastane ve doktor korkuları bulunan çocukların da korkularını yenmeleri amaçlanıyor. Çocuk hastaların sıkılmadan vakit geçirmeleri için bir odayı da çocuk uğraş, hastane sınıfına dönüştürdüklerini belirten Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun, "Hastane yönetimi olarak servisimizde bulunan bir odayı çocuklarımızın oyun oynayıp, keyifli vakit geçirebilecekleri bir oda haline getirdik. Yatarak tedavi gören çocuklarımızın tedavileri yapılırken canları sıkılmasın istedik, böyle bir sınıf hazırladık" dedi. Kadın doğum servisi de özel hastane formatına uygun şekilde hazırlandı anne adayları unutulmadı

Anne adaylarının doğum kaygılarını gidermek, normal doğuma teşvik amacıyla çocuk servisinin yanı sıra kadın doğum servisinin de kapı ve koridorlarına süsleme yapıldığını söyleyen Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, "Hastanemizin çocuk servisine ve kadın doğum servisine mükemmel yenilikler katıldı. Tüm yeni doğan çocuklarımıza doğum hatırası olarak kadın doğum servisimizde köşeler oluşturuldu. Burada anne adaylarımızı normal doğuma teşvik etmek ve doğum kaygılarını gidermeyi amaçlıyoruz.

Çocuk servisimizde odalarımız aslanlar, kaplanlar, astronotlar, sincaplar gibi ilgilerini çekecek isimlerle adlandırıldı, odaları evlerindeki odalar gibi hazırlandı. Yine çocuk hastalarımız için çocuk servisimiz içerisinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri, çocuk gelişimci arkadaşlarımızın da eşlik edebileceği bir sınıf oluşturuldu. Çocuklarımızın adeta sıcak bir ev ortamında tedavi görebileceklerinden anne, babaların şüphesi olmasın. Bununla birlikte tüm anne adaylarımızı korkularından arınmış bir şekilde, güvenle hastanemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.