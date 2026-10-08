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Bayburt Çayıryolu köyünden vatandaşlara KETEM'de ücretsiz kanser taraması yapıldı

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Bayburt Çayıryolu köyünden vatandaşlara KETEM'de ücretsiz kanser taraması yapıldı
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Bayburt'un Çayıryolu köyünden KETEM'e ulaştırılan vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapıldı. Taramanın ardından koruyucu sağlık hizmetleri ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı, talep edenlere ağız ve diş muayenesi gerçekleştirildi.

Bayburt'un Çayıryolu köyünden Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ulaştırılan vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapıldı. Taramanın ardından vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında vatandaşlar KETEM'e getirildi. Burada gerçekleştirilen kanser taramalarının ardından uzman ekipler tarafından saha eğitimi verildi.

Vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ile Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri hakkında bilgiler verilirken talepleri doğrultusunda ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirildi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da vatandaşlara pembe kurdele takılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin farkındalık çalışması yapıldı. Tarama ve sağlık hizmetleri tamamlanan vatandaşlar daha sonra köylerine ücretsiz bir şekilde gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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