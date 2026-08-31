Bayburt'a 43 Yeni Hekim Kadrosu Açıldı

130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Bayburt'a 35 pratisyen ve 8 uzman hekim olmak üzere toplam 43 hekim kadrosu açıldı.

Tahsis edilen 35 pratisyen hekim kadrosunun 24'ü Bayburt Devlet Hastanesine ayrılırken, Demirözü İlçe Hastanesine 4, Aydıntepe İlçe Hastanesi, Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğüne 2'şer, 112 Komuta Merkezine ise 1 hekim kadrosu verildi.

Bayburt Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum ve tıbbi mikrobiyoloji branşlarında 7 uzman hekim kadrosu açıldı. Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesine ise 1 iç hastalıkları uzmanı kadrosu tahsis edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı