BAÜN Hastanesi Robotik Cerrahi Teknolojisiyle güçleniyor

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, ileri teknoloji robotik cerrahi sistemiyle cerrahi tedavilerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Üniversitenin akademik birikimi ile ileri cerrahi teknolojinin buluşması, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde yaşayan hastaların ileri teknoloji sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesine kazandırılan ileri teknoloji robotik cerrahi sistemi, yüksek görüntü kalitesi, üç boyutlu görüntüleme ve hassas cerrahi hareket kabiliyetiyle cerrahlara gelişmiş bir çalışma altyapısı sağlıyor. Başta Üroloji olmak üzere Genel Cerrahi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında kullanılabilen sistemin, özellikle onkolojik cerrahilerde önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Robotik cerrahiyle hassas ve konforlu cerrahi

Robotik cerrahi, son yıllarda kullanım alanı giderek genişleyen modern cerrahi yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Minimal invaziv yapısı sayesinde küçük girişlerden cerrahi müdahale yapılmasına imkan tanıyan sistem; iyileşme ve hastanede kalış süresi, ameliyat sonrası ağrı ve kanama açısından açık ameliyatlara kıyasla hastalar için olumlu sonuçlar sağlayabiliyor. Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti ise cerrahi alanın daha ayrıntılı görülmesine ve özellikle anatomik olarak dar ve hassas bölgelerde daha kontrollü operasyonlar gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.

Robotik cerrahi sistemi; cerrah konsolu, gelişmiş görüntüleme sistemi ve robotik kollardan oluşuyor. Cerrah tarafından konsol aracılığıyla yönetilen sistem, farklı cerrahi enstrümanlarla kullanılabiliyor. Robotik kolların sağladığı hassasiyet ve kontrol, cerrahi müdahalelerin daha kontrollü gerçekleştirilmesine katkı sağlarken, sistemin tamamen cerrahın kontrolünde çalışması robotun cerrahın yerini alan bağımsız bir teknoloji olmadığını ortaya koyuyor.

Başta üroloji olmak üzere farklı cerrahi alanlarda ve özellikle onkolojik operasyonlarda yaygın olarak kullanılan robotik cerrahinin, prostat, böbrek ve mesane gibi anatomik olarak dar ve hassas bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor. Yöntemin cerrahi hassasiyetin yanı sıra ameliyat sonrası iyileşme sürecine ve hasta konforuna da olumlu katkılar sağlayabildiği ifade ediliyor. Robotik cerrahinin BAÜN Hastanesinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, modern cerrahi yöntemlerin Balıkesir'de hastaların hizmetine sunulması ve üniversite hastanesinin bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. BAÜN Hastanesi, bu teknolojiye sahip Türkiye'deki 15 üniversite hastanesinden biri olarak, ileri teknoloji cerrahi uygulamalarında önemli bir konuma sahip bulunuyor.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Şenel, robotik cerrahinin özellikle kanser ameliyatlarında yaygın olarak kullanılan ve hasta konforu açısından önemli avantajlar sağlayabilen bir yöntem olduğunu belirtti. Şenel, robotik cerrahinin açık ameliyatlara kıyasla iyileşme ve hastanede kalış süresi, ameliyat sonrası ağrı ve kanama açısından olumlu sonuçlar sağlayabildiğini ifade etti.

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Aykanat ise robotik sistemin tamamen cerrahın kontrolünde çalıştığını, robotun cerrahın yerini alan bağımsız bir sistem olmadığını belirtti. Dr. Aykanat, gelişmiş görüntüleme ve hassas hareket kabiliyetinin özellikle dar ve hassas bölgelerde gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerde daha kontrollü çalışma imkanı sunduğunu ifade etti.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Bahadır Çağlar da son yıllarda hastanenin fiziki altyapı, insan kaynağı ve teknolojik donanım açısından önemli bir büyüme sürecinden geçtiğini belirterek, yeni hizmet binaları ve 300'ün üzerinde yardımcı sağlık personeliyle sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Son dönemde özellikle yüksek teknoloji alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Başhekim, robotik cerrahi sisteminin de bu yatırımların en önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu yatırımların hastaneye kazandırılmasında sağladıkları destek ve katkılar dolayısıyla üniversite üst yönetimine teşekkür etti.

Konu hakkında açıklama yapan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu, robotik cerrahi sisteminin üniversiteye kazandırılmasının bilimsel araştırma, tıp eğitimi ve hasta hizmetleri açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Robotik cerrahiyle birlikte yapay zeka destekli araştırmaların da gelişeceğini ifade eden Prof. Dr. Ayazoğlu, Balıkesir'de hasta hizmetleri, eğitim, araştırma, üniversite-sanayi iş birliği, ulusal ve uluslararası projeler ile sağlık turizmini kapsayan güçlü bir robotik cerrahi ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

BAÜN Hastanesine Geleceğin Cerrahisi İçin Önemli Yatırım

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, robotik cerrahi sisteminin hastanede kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Balıkesir Üniversitesi Hastanesinin sağlık hizmetlerindeki teknolojik altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Sistemin geleceğin cerrahisine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğurlu, robotik cerrahi teknolojisinin Balıkesir'de ilk kez BAÜN Hastanesinde uygulanmaya başlanmasının ve çevre illerde de sınırlı sayıda merkezde bulunmasının bölge açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Robotik cerrahinin BAÜN Hastanesinde uygulanmasıyla ileri teknoloji cerrahi hizmetlerinin üniversite hastanesinde gerçekleştirileceğini ve hastanenin bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolünün daha da güçleneceğini belirten Rektör Oğurlu, sistem sayesinde Balıkesir ve çevre illerdeki hastaların ileri teknoloji cerrahi hizmetlerinden kendi bölgelerinde yararlanabilmesinin hedeflendiğini söyledi. Daha azını gör

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı