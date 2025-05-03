Batman'da Ambulanslar İçin 'Fermuar Sistemi' Tatbikatı Gerçekleşti

Batman'da Ambulanslar İçin 'Fermuar Sistemi' Tatbikatı Gerçekleşti
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Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansların trafikte geçişini kolaylaştırmak amacıyla 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı yapıldı. Dronla kaydedilen tatbikatta 23 araç, kaza yapan bir araca ulaşmaya çalışan ambulansa yol verdi.

BATMAN'da ambulansların trafikte geçişini kolaştırmak için 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulansların trafikteki geçişini kolaylaştırmak için hayata geçirilen 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' projesi kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle tatbikat gerçekleştirildi. Hasankeyf yolu Akça köyü kavşağındaki tatbikatta senaryo gereği 23 araç, kaza yapan bir araca ulaşmaya çalışan ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi. Tatbikat, dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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