Batman'da 8 Aylık Bebeğe Başarılı Kan Nakli Yapıldı

Batman'da anne karnındaki 8 aylık bebeğe başarılı kan nakli

BATMAN - Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli gerçekleştirildi.

Rutin gebelik kontrolü için hastaneye başvuran 29 yaşındaki Birgül Bilgehan'ın bebeğine anemi teşhisi konuldu. Bir önceki gebeliğini de kansızlık nedeniyle kaybeden Bilgehan'ın bebeği için Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Babaoğlu, kan nakli yapılmasına karar verdi. Uygun tıbbi protokol çerçevesinde, anne karnındaki bebeğe anne kordonundan kan nakli uygulandı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Babaoğlu, anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasının Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirildiğini söyledi. Daha önce farklı şehirlerde de bu ameliyatı yaptığını anlatan Babaoğlu, "30. haftada yapılan detaylı doppler muayenelerinde bebekteki anemi şüphesi artmış ve beyin içerisindeki doppler değerleri yükselmiştir. Aile ile görüşülerek, anestezi altında ultrason eşliğinde bebeğin kordonundan kan örneği alınmış ve laboratuvar testleri anemiyi doğrulamıştır. Uygun protokolle kan transfüzyonu yapılmış ve işlem sonrasında anne ile bebeğin sağlık durumları iyi durumdadır" dedi.

Bebeğin babası Rıza Bilgehan ise iki hafta önce yapılan rutin kontrollerde bebekte kansızlık tespit edilmesi üzerine ameliyat yapıldığını aktardı. Yaptığı operasyon dolayısıyla Dr. Babaoğlu'na teşekkür eden baba Rıza Bilgehan, "Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasına karar verildi ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" diye konuştu.