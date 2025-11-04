Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde 'Hastane Sınıfı' Açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'nde yapımı tamamlanan 'Hastane Sınıfı'nın açılışı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

İstanbul Valiliği himayesinde; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 'Hastane Sınıfı'nın açılışı Vali Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatörü Başhekimi Özgür Yiğit, hastane personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninden sonra Vali Gül, resim sergisini gezerek çocuklarla sohbet etti. Çocuklardan Mert Esat Ölmez, 'Zorluklardan Güç Almak, Düşlerden Gerçeklere Engellerden İleriye' isimli şiir kitabını Vali Davut Gül'e hediye etti. Programın ardından Vali Gül, hastane yönetimi ve öğretmenlerden çocukların ihtiyaçları ve eğitimleri hakkında bilgi aldı.