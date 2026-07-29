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Bartın’da 8 bin 715 kişi hareket yaşını öğrendi

Bartın’da 8 bin 715 kişi hareket yaşını öğrendi
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Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa!" kampanyası kapsamında yola çıkan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bartın’da bin 715 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa!" kampanyası kapsamında yola çıkan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bartın'da bin 715 kişiye ulaştı.

81 ilde eş zamanlı yürütülen sağlık kampanyasında bakanlığın hedeflediği oranın üzerinde vatandaşa ulaşıldığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlü tarafından yapılan açıklamada, yüzde 141 başarı oranına ulaşılarak toplumda sağlık bilincini oluşturmak amacıyla yürütülen projede 6 bin 170 kişiye ulaşılmasının hedeflendiği ve bu oranın üzerinde bir rakama ulaşıldığı kaydedildi. Müdürlük, kampanyada görev alarak vatandaşlarla ilgilenen sağlık ekiplerine de ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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