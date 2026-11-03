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Bandırma’da kalın bağırsak kanseri ameliyatı kapalı yöntemle başarıyla gerçekleştirildi

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Bandırma’da kalın bağırsak kanseri ameliyatı kapalı yöntemle başarıyla gerçekleştirildi
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalın bağırsak kanseri tanısı konulan hastaya, laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kalın bağırsak kanseri tanısı konulan hastaya, laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Anemi (kansızlık) şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan tetkikler ve kolonoskopi incelemesi sonucunda, kalın bağırsağın başlangıç bölümü olan çekumda tümör tespit edildi.

Bunun üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ufuk Filikçi ve ekibi tarafından hastaya laparoskopik sağ hemikolektomi ameliyatı uygulandı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonun ardından tedavi ve takip süreci tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nart Görgü, başarılı operasyonun ardından hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görgü, operasyonda görev alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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