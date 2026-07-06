Sığ suya balıklama atlamak boyun kırıkları ve felç riskini artırabiliyor

Yaz aylarında deniz, havuz, dere ve gölet gibi su alanlarının kullanımının artmasıyla özellikle sığ suya yapılan balıklama atlayışlara bağlı boyun kırıkları vakaları yaşandığı belirtilerek, derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen sulara atlanmaması uyarısında bulunuldu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Ortopedi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İzzet Bingöl, AA muhabirine, deniz, havuz, gölet ve dere gibi su alanlarında yapılan dikkatsiz davranışların kalıcı sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

Yaz aylarında en sık karşılaşılan travmalara ilişkin bilgi veren Bingöl, "Suyun derinliği bilinmeden yapılan balıklama atlayışlar yaz döneminde en sık karşılaştığımız ağır travmaların başında geliyor. Özellikle sığ ve derinliğini bilmediğimiz, zeminini görmediğimiz sulara yapılan atlayışlarda boyun kırıklarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kırıklar omurilikte de zedelenmeye sebep olduysa kolda uyuşma, güç kaybı hatta felce kadar gidebilen tablolar meydana gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl, ıslak zeminde kaymaya bağlı kol, bacak, omuz ve köprücük kemiği kırıklarının da sık görüldüğüne dikkati çekerek, bu dönemde ortopedi klinikleriyle acil servislerde travmaya bağlı başvurularda artış yaşandığını aktardı.

Suya kontrollü girilmesi ve çocukların su kenarında gözetim altında tutulmasının önemine işaret eden Bingöl, "Göletler ve dereler suyun bulanık olması, dip yapısının bilinmemesi ve özellikle taş gibi sert cisimler nedeniyle daha büyük tehlike taşımaktadır. Derinliğinden ve zemin yapısından emin olmadığımız hiçbir suya balıklama atlamamalıyız." dedi.

"Kazaları önlemek için güvenlik tedbirlerine mutlaka uyalım"

Doç. Dr. Bingöl, ilk müdahalenin önem taşıdığının altını çizerek, travma geçiren kişinin bulunduğu pozisyonda sabit tutulması ve vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini söyledi.

Balıklama atlama sonrasında bilinç bulanıklığı, mide bulantısı ve kusmanın önemli belirtiler arasında yer aldığını vurgulayan Bingöl, boyun travması sonrası boyunda ağrı, baş dönmesi, kollara yayılan uyuşma, güç kaybı ve ağrının da boyun kırığının belirtisi olabileceğini bildirdi.

Bingöl, su kaynaklı yaralanmaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayarak, "Eğlenmek ve serinlemek amacıyla derinliğini ve zemin yapısını bilmediğimiz sulara atlamayalım. Su kenarlarındaki ıslak zeminlerde kaymamaya dikkat edelim. Kazaları önlemek için çocuklarımızın güvenliğini sağlayalım ve güvenlik tedbirlerine mutlaka uyalım." uyarısında bulundu.