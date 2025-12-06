Haberler

Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Düşme Kliniği, yaşlı bireylerin düşme tehlikesini araştırarak hem tıbbi hem de psikolojik tedavi sağlıyor. Klinik, düşme probleminin nedenlerini tespit edip tedavi süreci başlatıyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Düşme Kliniği'nde, yaşlıların günlük yaşamında sıkça karşılaştığı düşme tehlikesinin nedenleri araştırılarak tıbbi ve psikolojik tedavi sağlanıyor.

BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Emre Koçyiğit öncülüğünde yaşlıların düşme problemine yönelik çalışma başlatıldı.

Üniversite hastanesi bünyesinde açılan Düşme Kliniği'nde, yaşlı bireylerin düşerek yara almalarına neden olan tıbbi ve psikolojik nedenler araştırılıyor.

Düşme şikayetiyle kliniğe gelenlere yapılan çeşitli test ve uygulamalar sonucu, düşme probleminin altında yatan nedenler tespit ediliyor ve tedavi için süreç başlatılıyor.

Klinikte tedavi gören hastalar, düşme endişesinin yok olmasıyla yaşama daha sıkı tutunuyor.

Kliniğin sorumlusu Doç. Dr. Koçyiğit, AA muhabirine, düşme sorununun genellikle 60-65 yaş üstü bireylerde görüldüğünü söyledi.

Söz konusu olayın bireylerde depresif bir duruma, hatta ölüme bile neden olabileceğini belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Düşmenin pek çok sebebi var. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar, bilişsel bozukluklar ve eklem kas problemleri önemli düşme sebeplerindendir. Çoklu ilaç kullanımı da düşme sebebidir. Düşme sorunu yaşayan yaşlı bireylere yönelik yaklaşık 1,5 saat kontrolde bulunarak bunun sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Etkin bir hastalık yönetimiyle düşmeye yönelik eğitimler, düşmemek için önlemler ya da yardımcı cihaz kullanımı gibi pek çok öneride bulunuyoruz. Buna ek olarak ev içerisinde düşme riskini azaltabilecek önlemleri almasına yönelik de uyarılarda bulunuyoruz."

"İstanbul, Bursa ve İzmir'den de hastalarımız bize başvurabiliyor"

Koçyiğit, düşmelerin bazen ölüme bile neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımız sadece Balıkesir'den değil, İstanbul, Bursa ve İzmir'den de hastalarımız başvurabiliyor. Balıkesir, yaşlı nüfusunun yüksek olduğu bir ilimiz. Bunun yanında yalnız yaşayan yaşlı kişiler de oldukça fazla. Yalnız yaşayan bireylerin düşmesi sonucu oldukça ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz çünkü evde düştüklerinde bundan haberimiz olmuyor."

"Tedavi gördüm, şu anda yürüyebiliyorum"

Kliniğe gelen hastalardan Zehra Güzen (75) ise Kütahya'daki evinde düşme sonucu bir süre yürüyemediğini anlatarak, klinikteki tedavilerin ardından yürümeye başladığını ifade etti.

Kemik erimesi şikayetinin bulunduğunu aktaran Güzen, "Belki de onunla alakalı bir şey oldu. Kemik erimesi, kemiğin birden kırılmasına neden oluyormuş. Birkaç kez düştüm. Tedavi gördüm, şu anda yürüyebiliyorum. İyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hastalardan Kadriye Özatanlar (70) da yürürken zorluk çektiği için düşmekten korktuğunu söyledi.

Düşme Kliniği'nin açılmasına çok sevindiğini belirten Özatanlar, "Daha önce banyoda düştüm, eşim kurtardı. Belki orada vefat edebilirdim. Hocalarımız sağ olsunlar çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah düşme sıkıntısından da kurtulacağım." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Sağlık
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.