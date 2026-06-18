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Sağlık öğrencilerden kırsalda vatandaşlara ilk yardım etkinliği

Sağlık öğrencilerden kırsalda vatandaşlara ilk yardım etkinliği
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Balıkesir Üniversitesi Sağlık Akademisi Topluluğu, Balya'nın Kayalar Mahallesi'nde sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi etkinliği düzenledi. Tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı, temel ilk yardım bilgileri aktarıldı.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Akademisi Topluluğu'ndan Balya'nın kırsal Kayalar mahallesinde "Yerinde Sağlık Taraması ve İlk Yardım Eğitimi" etkinliği düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Akademisi Öğrenci Topluluğu tarafından, Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde "Yerinde Sağlık Taraması ve İlk Yardım Eğitimi" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri aktif olarak katıldı.

Etkinlik kapsamında mahalle sakinlerine yönelik tansiyon ölçümü ve kan şekeri takibi yapıldı, temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte sağlık farkındalığının artırılması ve bireylerin acil durumlara yönelik bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlandı. Etkinlik boyunca özellikle kırsal bölgelerde sağlık farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekilirken, öğrenciler de hem mesleki deneyim kazanma hem de toplumla doğrudan temas kurma fırsatı buldu.

Topluluğun akademik danışmanı Öğr. Gör. Naciye Kaya, bu tür etkinliklerin Balıkesir genelinde sürdürüleceğini belirterek, gençlerin toplumla bütünleşmesinin ve sağlık farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Kayalar mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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