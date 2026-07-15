Balıkesir'de 25 santimetrelik kist izsiz yöntemle alındı

Balıkesir'de, bir hastanın karnında yaklaşık 20-25 santimetre büyüklüğündeki kist, izsiz ameliyat yöntemiyle karın bölgesinde kesi yapılmadan başarıyla alındı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemle, vajinal cerrahi ile laparoskopik (kameralı) teknolojinin birleştirilmesi sayesinde ameliyatlar tamamen vajinal yoldan gerçekleştirilebiliyor. Karında kesi yapılmaması nedeniyle halk arasında "izsiz ameliyat" olarak da bilinen yöntem, hastalara daha az ağrı ve hızlı iyileşme süreci sunuyor.

Hastanede, Volkan Karataşlı ve Orkun İlgen öncülüğündeki ekip tarafından bir süredir uygulanan yöntem, uygun vakalarda kanser cerrahisinde de kullanılabiliyor.

Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Dr. Orkun İlgen, yaptığı açıklamada, "Hastanemizde Allah'a şükür bugüne kadar 100 den fazla hasta bu yöntemle ameliyat olabilmiş olup, bunların azımsanmayacak bir kısmı da kanser hastalarıdır. Bu konuyla ilgili sadece klinik hizmet kısmında kalınmayıp, hastanemizden dünya literatürüne katkı sağlayacak değerli çalışmalarda uluslararası prestijli dergilerde yayın olarak kabul edilmiştir. Son hastalarımızdan Dilek hanım da karnında yaklaşık 20-25 cm tüm batını dolduran kist ile hastanemize başvurmuş ve bu ameliyatı karnında hiçbir kesi olmadan V-notes yöntemiyle başarılı bir şekilde olabilmiştir. Hastamıza Allah'tan acil şifalar ve sağlıklı bir yaşam dileriz" ifadelerini kullandı.

Ameliyat edilen hastalardan Dilek A. ise yaşadığı süreci, "Karnımda şişkinlik şikayetiyle bir kaç hastane gezdim, bu büyük kist zamanla büyüyüp beni daha da çok rahatsız etse de, açıkçası ameliyat olmaktan korkuyordum ama ameliyat sonrası ertesi gün hemen ayağa kalkabildim. Ağrımın az olması nedeniyle normal hayatıma hızlıca dönebildiğim için mutluyum. Tüm hastane ekibine teşekkür ederim" dedi.

Yetkililer, yöntemin hasta konforunu artırması ve hızlı iyileşme sağlaması nedeniyle jinekolojik cerrahide giderek daha fazla tercih edildiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı