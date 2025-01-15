Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listeleri güncellenmeye devam ediyor.

ZİNCİR MARKETTE SATILIYOR

Son olarak, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine birçok markaya ait peynir çeşitleri girdi. Ünlü bir zincir markette satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peynirinin ve yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peynirinin de listede yer aldığı görüldü. Listede yer alan bilgilere göre ilgili ürünlerde 'natamisin' bulunuyor.

NATAMİSİN NEDİR?

'Mantar ilacı' olarak da bilinen Natamisin, özellikle peynirlerde küf ve maya üremesini engellemek amacı ile kullanılıyor. Rafta bulunduğu süre boyunca üründeki küf maya gelişimini engelleyen Natamisin, mikotoksin oluşum riskini de engellenmiş oluyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklenen peynir markaları şu şekilde: