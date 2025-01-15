Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi

Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ünlü bir zincir marketin raflarında yer alan peynir markaları da girdi. Söz konusu markaların peynirlerinde 'mantar ilacı' olarak da bilinen 'natamisin' tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listeleri güncellenmeye devam ediyor.

ZİNCİR MARKETTE SATILIYOR

Son olarak, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine birçok markaya ait peynir çeşitleri girdi. Ünlü bir zincir markette satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peynirinin ve yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peynirinin de listede yer aldığı görüldü. Listede yer alan bilgilere göre ilgili ürünlerde 'natamisin' bulunuyor.

NATAMİSİN NEDİR?

'Mantar ilacı' olarak da bilinen Natamisin, özellikle peynirlerde küf ve maya üremesini engellemek amacı ile kullanılıyor. Rafta bulunduğu süre boyunca üründeki küf maya gelişimini engelleyen Natamisin, mikotoksin oluşum riskini de engellenmiş oluyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklenen peynir markaları şu şekilde:

Bakanlık Uyardı: Bu Peynirler Sağlığı Tehlikeye Atıyor

Bakanlık Uyardı: Bu Peynirler Sağlığı Tehlikeye Atıyor

Bakanlık Uyardı: Bu Peynirler Sağlığı Tehlikeye Atıyor

Haberler.com / Umut Halavart - Sağlık
img

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!
img

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu firmanın üründe geçen aylarda yine natamisin tespit edildi şarapçılarla uğraşacağınıza bunlarla uğraşın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Teke:

Bu memlekette doğru düzgün iş yapan yok mu be

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

101 marketleri tamamen kapatılmalı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu kimi kime şikayet edeceksiniz. Adamlara mesaj yazıyorum ürününüz 500gram yazıyor ama 478 gram geldi. Bir t diğeri 480 gram. Geri hole dönüş yapmıyorlar. A101 zaten miydi gelmiş ürünleri satıyor. Ürün iade de yok. Tarihler hep üst etiketli. Ama bakanlık 10 gün sonra denetleme geleceğim deyince raflar düzeliyor. Sanırım 11bin şube. Şube başı 100bin odeseler 30 milyon dolar yapar. 3-5 gün devlete katkı sağlarlar. Bir zamanlar tüm muayenehaneler den kisi başı vergi alınmadı mi?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.